歌舞伎俳優の坂東玉三郎（76）が1日、大阪市内で「南座特別公演」（6月5〜17日）の取材会を行った。口上に長唄「秋の色種」「時雨西行」の2曲を踊る。玉三郎は「どちらも曲が素晴らしい」と絶賛する。「秋の…」では昨年弟子になったという玉御（たまみ）、同じく弟子の玉朗（たまお）と3人でつとめ、この抜てきに「2人とも、悲しんではいないと思います」と笑わせながら「本番に向かうまでの作り方とか、同じ舞台に立つのが