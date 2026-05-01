フランスの名優ジャン・レノ（７７）が、５月に東京で一人舞台「らくだ」に挑む。自ら脚本を書き、演じるのは自分自身。愛する日本で創作し、上演する。「私は何者なのか、どこから来たのか。これまでの軌跡、人間としての私を見せたい」と語る。（川床弥生）コロナ禍で小説を書いている最中に今回の舞台を思い立ったという。スペイン人の祖父母について、家族なのに何も知らないことに気づいた。そして、自分の６人の子供に「