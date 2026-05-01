キックボクシングでＫ−１元３階級制覇王者の武尊（３４）が１日、都内で引退会見を行った。ラストマッチと公言して臨んだ４月２９日の「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１」で、昨年３月に敗れていたロッタン（２８）＝タイ＝との再戦を行い、５回ＴＫＯ勝利で雪辱。計４度ダウンを奪う圧倒劇で悲願のＯＮＥ初タイトルも獲得し、有終の美を飾った。「先日の試合を持って僕は現役を引退することを決定しました」と報告し、「全部が理想