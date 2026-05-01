はま寿司は、2026年5月2日から10日までの期間限定で、対象商品が5％オフになる「初夏の特別割引」キャンペーンを開催します。対象メニューは3種類5月2日から10日までの期間中に受け取る注文を対象に、前日までに対象商品をWebで予約すると5％オフになります。対象商品は以下の通り。・特上11種セット（3〜5人前）・おうちではま寿司手巻きセット・おうちではま寿司セット北海道の店舗は一部ネタが異なります。ゴールデンウィークに