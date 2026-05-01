スシローは、2026年4月30日から5月10日まで、「特ネタ中とろ」と「大盛りねぎまぐろ軍艦」を、全国の店舗で販売しています。ねぎまぐろが約1.5倍増量に通常価格180円〜で販売している「特ネタ中とろ」を、期間中は110円〜とお得に楽しめます。また、「大盛りねぎまぐろ軍艦」は、通常の「ねぎまぐろ軍艦」よりもねぎまぐろを約1.5倍も増量したボリューム満点の軍艦です。販売予定総数235万食が完売次第、販売終了となります。なお