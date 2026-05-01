171が、ニューEP『音楽 青春 LOVE』を6月24日に配信、7月3日にパッケージ版をリリース。また、収録曲「音楽やろうよ！」を5月13日に配信リリースする。 （関連：Nothing's Carved In Stone、“Us”への音楽と爆発的なエネルギー『Fire Inside Us』ツアーファイナルレポ） メジャーデビューアルバム『HELLO!』以来、約半年ぶりとなる本作は、171の恒例となっている3曲入り