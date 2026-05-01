5月1日、B1東地区の秋田ノーザンハピネッツは、キアヌ・ピンダーとの選手契約解除を発表。それに伴いジャメール・マクリーンのインジュアリーリスト（IL）を抹消し出場選手登録が可能となった。 今回の秋田の発表によると、ピンダーが前節の富山グラウジーズ戦で脇腹を負傷し、5月2日からの最終節の出場が難しくなったという。しかしリーグ規定により現時点のIL登録は認