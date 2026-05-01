CANDY TUNEが主演を務めるデジタル番組『原宿てれび。』のオフラインイベント『原宿てれび。～イベントをやるということは絶対に楽しませるということです～』を7月1日に豊洲PITにて開催する。 （関連：CANDY TUNE、7人で流した涙の意味とはグループ史上最大キャパ 東京ガーデンシアター公演が生んだ特別な感情） 本番組は、アソビシステムおよび日本テレビの縦型動画ブティック『VIRAL POC