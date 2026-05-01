プロeスポーツチーム『VARREL（バレル）』が、リブランディングに伴い新メンバーとしてプロフィギュアスケーターの宇野昌磨と東大卒プロゲーマーのときどの加入を発表した。 【画像あり】新しいチームロゴも盛り込まれたユニフォームを着用する宇野昌磨・ときど 『VARREL』を運営するCELLORBは、ロゴやユニフォームをし、新たなスタートとして“VARREL R