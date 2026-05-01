音楽フェス『CHAGU CHAGU ROCK FESTIVAL 2026』の出演アーティスト最終発表が行われ、いぎなり東北産と.ENDRECHERI.の出演が決定。これにより、全19組のラインナップが出そろった。チケットの一般発売は2日午前10時よりスタートする。【画像】豪華！『CHAGU CHAGU ROCK FESTIVAL 2026』出演アーティスト同フェスは6月6日、7日の2日間にわたり、岩手・ツガワ未来館アピオ 岩手産業文化センター 野外特設会場で開催される。今回