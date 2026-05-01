【写真＆動画】Snow Man「オドロウゼ！」MVオフショット／MV衣装の集合ショット／ダブルのセットアップに身を包んだダンスプラクティス映像 他 Snow Manの公式SNSが更新され、「オドロウゼ！」のMVオフショットが公開された。 ■Snow Man、「オドロウゼ！」のにぎやかなMVセットで集合 公開された写真には、色鮮やかなリボンやミラーボールが吊るされたにぎやかなセットの中、9人が並ぶ姿が収められている。