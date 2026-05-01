【その他の画像・動画等を元記事で観る】 香取慎吾が、ジャネット・ジャクソンの来日公演『JANET JACKSON JAPAN 2026』にスペシャルゲストとして出演（6月13日Kアリーナ横浜）することが決定した。 ■公演の幕開けを飾る特別なステージを創出 『JANET JACKSON JAPAN 2026』では、ジャネット・ジャクソンと多彩なアーティストのコラボレーションによる特別なステージが展開。HANA、BE:FIRSTに