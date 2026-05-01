アニメ『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 〜魔導書の力で祖国を叩き潰します〜』が、2026年7月からテレ東、BS11、AT-Xほかにて放送されることが決定した。また、キービジュアルも公開されたほか、長谷川育美、小倉唯、上原あゆみらが追加キャストとして出演する。さらに、オープニングテーマを小倉唯が歌う「Q.E.D.」、エンディングテーマは大西亜玖璃が歌う「グッバイ・ララバイ」になることも明らかになった。【写真】見たこ