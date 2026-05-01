【その他の画像・動画等を元記事で観る】 オリジナルアニメーション映画『超かぐや姫！』より、かぐや役の夏吉ゆうこ、月見ヤチヨ役の早見沙織が、『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に初登場。 ■BUMP OF CHICKEN「ray」に新規アレンジを加えた楽曲 Netflixでの配信後、国内の「今日の映画TOP10」で1位を獲得、海外の同ランキングでも複数地域で上位を獲得し世界的な反響を呼んでいるオリジナ