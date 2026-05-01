HYBE JAPANの傘下レーベル・JCONICが手掛ける新世代J-POPボーイズグループ・aoen（読み：アオエン）が、初の47都道府県ツアー『aoen LIVE TOUR 2026〜青のはじまり47+1〜』が、4月23日から開幕。それに合わせ、オリコンニュースでは、メンバーへのソロインタビュー企画を実施。第1弾では、琉楓（RUKA／22）にアーティストを目指したきっかけ、たどってきた道、aoenへの思いを聞いた。【別カット】クールな表情で魅了！aoen・琉楓