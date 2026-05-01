今季のメジャーリーグは、開幕からおよそ1カ月が経過。ワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースの大谷翔平投手は、打率.273、6本塁打、13打点、4盗塁、OPS.897で4月を終えた。11試合連続ノーアーチが続くなど、やや精彩を欠く場面も見られたが、堅実な滑り出しを見せている。一方で、昨季と比較してやや数字を落としている指標が散見される。強振の割合が減少しており、長打に結びつか