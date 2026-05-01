韓国出身のソロアーティスト・YOU DAYEON（ユ・ダヨン）が、日本デビューすることが5月1日、発表された。【写真】圧巻のステージを見せたKep1erYOU DAYEONは、『Girls Planet 999』『SHOW ME THE MONEY』などのサバイバル番組に出演して注目を集め、ボーカル、ラップ、ダンスパフォーマンスのすべてをこなすオールラウンダーとしての実力が評価されている。かつてはガールズグループ・LIPBUBBLE（リップバブル）のメンバーとし