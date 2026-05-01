東広島市殺人事件の捜査本部が置かれている東広島警察署の前から宮脇靖知記者が最新情報を伝えます。警察は、5月1日も三原の遺体発見現場の現場検証や捜索を行いました。また、徳田さんの遺体の司法解剖を行い、先ほど、腐敗が進んでいたため、死因が分からなかったと発表がありました。ただ、解剖の結果、亡くなった時期は3月上旬から4月上旬頃までと推定されるということです。警察は、殺人事件も視野に、死体遺棄事件とし