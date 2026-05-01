昨年12月5日に全国公開された吉井和哉のドキュメンタリー映画『みらいのうた』のオリジナル・サウンドトラック（アルバム）が、7月22日にリリースされることが決定した。【写真】渋かっこいい…真剣な表情でトークする吉井和哉同映画は、『第38回東京国際映画祭』に公式出品され、『第35回 日本映画批評家大賞』にて「ドキュメンタリー賞」を受賞するなど、ドキュメンタリー映画として高く評価されており、現在もなお全国映画