俳優・岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演するTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜後10：00）。田鎖ブラザーズが行方を追っている、謎のノンフィクション作家・津田雄二を演じる飯尾和樹（ずん）にインタビュー。役への向き合い方や作品の印象、共演者とのエピソード、そして撮影の裏側まで話を聞いた。新井順子P作品の常連ともいえる飯尾が今作ではどんな一面を見せるのか。【写真多数】岡田将生、染谷将太、中条あ