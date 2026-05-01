ABEMAの人気恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。』に出演し、10代から絶大な支持を得ている内田金吾が、4月1日より「エイベックス・クラン」に所属したことを発表した。【全身ショット】リンク感のあるスタイリングで登場したきんりのカップル内田は佐賀県出身の17歳。名門・東福岡中高校サッカー部に所属した経歴を持つ。昨年出演した恋愛リアリティショー番組が話題になり、子どもから大人まで幅広い世代に注目