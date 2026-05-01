中国のトレンド玩具大手、泡泡瑪特（ポップマート）の人気キャラクター「LABUBU（ラブブ）」がデザインされた冷蔵庫が即完売となったことが報じられ、中国SNSの微博（ウェイボー）では転売価格に関する話題も注目を集めた。「ラブブ冷蔵庫」はポップマートの家電参入第1弾となる商品で、「Home」と「House of the Monsters」の2バージョンが用意された。価格は5999元（約13万8000円）、各999台限定で4月30日夜に発売されると、複数