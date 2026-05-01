歌手の華原朋美が、全国19都市19公演を巡るコンサートツアー『kahala tomomi Concert Tour ◇Fantastic songs◇」（◇＝ハート）の開催を発表した。圧倒的な歌唱力で時代を彩ってきた華原が、現在の思いを込めたステージでファンに感謝を届ける。【動画】華原朋美、1年ぶりコンサートツアー開催1995年のデビュー以来、「I'm proud」「I BELIEVE」「Hate tell a lie」など数々のヒット曲を生み出してきた華原。唯一無二のハイト