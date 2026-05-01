バッグなどを手がけるエース（東京都渋谷区）は、米ラゲージブランド「ZERO HALLIBURTON（ゼロハリバートン）」から、アップルのスマートフォン「iPhone 17e」対応ケース2種を、2026年4月28日に同ブランドの直営店/オンラインストアおよび全国の百貨店などで発売した。シェル型＆手帳型の2モデルを用意「ZERO HALLIBURTON」から、iPhone 17e対応ケースが登場。片手で操作しやすいシェル型、カードが収納できる手帳型の2タイプを用