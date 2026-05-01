ガールズカルチャーマガジン『BEEEEM』のvol.1およびvol.2が、5月2日から東京・書泉ブックタワー、書泉グランデにて限定特典付きで販売されることが決定した。特典には、FRUITS ZIPPERの上海公演で撮影されたカットを使用したポストカードが付属する。書泉オンラインでも5月1日午後6時から取り扱いが開始される。【写真】FRUITS ZIPPER・櫻井優衣、最新アーティスト写真同ポストカードは、2025年11月に開催された『FRUITS ZIPP