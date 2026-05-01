歌手で俳優の中山優馬が、20日に新曲「ReTRY」「SPARK」をデジタルリリースし、ミニジュエルキーホルダーを発売することが決定した。【写真】アンニュイな表情が印象的な中山優馬2025年に自身初となる“作・演出・出演”のトータルプロデュースを担当した舞台『ONE MAN'25 -ReTRY-』で初披露した、ショートドラマアプリHelo『奥様は将軍夫!?今日からオフィスが戦場です』の主題歌にもなった、楽曲「ReTRY」(c/w「reach for the