9人組グループ・Snow Manが出演する8日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』2時間スペシャル（後7：00）は、「ラウール＆ダンス天才姉妹のチーム“Bumpy”再始動」「出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい」の2本立てとなる。【写真】渡辺翔太＆深澤辰哉、マーライオンの前でポーズラウールとダンス天才姉妹ほなつ（現在中学1年）・ゆいな（現在高校2年）の3人で組んだダンスチー