K-1元3階級制覇王者でONEフライ級キックボクシング暫定王者の武尊（34＝teamVASILEUS）が1日、都内で引退会見を開催。首のヘルニアを発症した際の妻・川口葵とのやりとりを回想して涙する場面があった。「本当にこの人と結婚してよかったと思った」引退会見で1年前に首のヘルニアを発症していたことを告白した武尊。試合に送り出す家族も不安でいっぱいだったはずだが、妻から「（出場は）やめてほしい」という言葉はなか