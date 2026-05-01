4月30日（木）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の東レアローズ滋賀は、アウトサイドヒッターの大川愛海（24）が退団することをクラブ公式サイトで発表した。 神奈川県出身の大川は八王子実践高校を卒業後、2021年にトヨタ車体クインシーズ（現・クインシーズ刈谷）へ入団。3シーズン在籍した後、2024年に東レ滋賀へ加入した。在籍2季目となる今シーズン、チーム