物価高の影響で、財布の紐もかたくなっている人も多いはず。そんな中、予算を気にせずに楽しめる関西の「0円おでかけスポット」を上田芹莉アナウンサー、中野広大アナウンサーが取材しました。 【画像で見る】ミスドミュージアムで何が楽しめる？ 1か所で2度楽しいミュージアム 上田芹莉アナウンサーが訪れたのは、1か所で2度楽しいスポット。大阪・吹田市「江坂駅」から徒歩約10分の「ダス