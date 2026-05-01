テレビアニメ『片田舎のおっさん、剣聖になるII』が、7月8日よりテレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠、BS朝日、AT-Xにて放送されることが発表された。あわせて、オープニング主題歌アーティストがロックバンド・ユニコーンに決定し、オープニング主題歌「クレナイノハ」を使用したPV第3弾、第2期で新たに登場する追加キャラクターを含めた13キャラクターが描かれたキービジュアルが解禁された。【画像】そのキャラ出るの