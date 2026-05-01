ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「Juice＝Juice」が、6月24日に新作EP「MORE！MORE！EP」を発売することが1日に発表された。Juice＝Juiceは現在、昨年10月8日にリリースした楽曲「盛れ！ミ・アモーレ」がSNSなどを中心に大バズり中。情熱的なラテン調のナンバー。サビ直前に足を大きく蹴り上げるキャッチーな振り付けが人気を集め、アイドルやタレントによる踊ってみた動画が多数投稿されている。関連動画の総再生