気象庁＝東京都港区気象庁は1日、4月の日本の平均気温は平年を1.89度上回り、1898年の統計開始以降で3番目に高い値だったと発表した。上旬と中旬を中心に低気圧に向かって暖かい空気が流れ込む日もあり、全国的にかなり気温が高かった。5〜7月も全国的に平年より高い予想で、暑さに注意が必要だ。気象庁によると、地域別の平均気温は北日本が平年より2.0度、東日本が2.2度、西日本が1.8度、沖縄・奄美が1.6度高かった。東日