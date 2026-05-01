ＴＷＩＣＥやＳｔｒａｙＫｉｄｓなどを擁する韓国芸能プロダクション・ＪＹＰエンターテインメントが最近、正体不明の新たな複数の名前を特許庁へ出願している事実が明らかになり、国内外のＫ−ＰＯＰファンから耳目を集めていると１日、現地メディアのスポーツ京郷などが報じた。記事によると、ＪＹＰは２３日に「キラクル（ＫＩＲＡＫＬＥ）」「テルミコ（ＴＩＲＵＭＩＣＯ）」「カプシア（ＣＡＰＰＵＳＩＡ）」「チェリシ