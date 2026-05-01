三重支部の１３８期新人ボートレーサーの一ノ木匠（２４＝いちのき・たくみ）と板頭里緒（１９＝いたず・りお）が１日、津市本庁舎で前葉泰幸市長を表敬訪問し、デビューへ向けた決意を明かした。前葉市長から意気込みを聞かれると一ノ木は「前葉市長の耳に届くほどの活躍をしたいです」とキッパリ。板頭は「毎日努力を惜しまず頑張っていきたいです」と緊張気味に答えた。前葉市長は「早くＡ１級に上がれる事を目指して、２人