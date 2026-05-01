4月30日深夜に放送されたラジオ番組『ナインティナインのオールナイトニッポン』（ニッポン放送ほか）で、4月28日に体調不良により当面の間の休養を発表した、バナナマンの日村勇紀について語られた。「岡村隆史さんは2026年に入って、2回ほど日村さんと食事をともにしており、3カ月ぐらい前には一緒にお寿司を、1カ月ほど前には奥さんでフリーアナウンサーの神田愛花さんをまじえ、イタリアンを食べたそうです。少食の岡村さん