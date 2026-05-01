対戦相手に審判と、全方向にケンカを売っているドジャースの「暴れん坊」ダルトン・ラッシング捕手（２５）に強力援軍だ。専門メディア「ドジャースネーション」は４月３０日（日本時間５月１日）、「ダルトン・ラッシングは、大谷翔平やドジャースの全選手を上回る成績を残している」との記事を配信した。ラッシングは打率３割４分８厘、７本塁打、１７打点と好調。だがすぐにカッとなる性格で、対戦相手に暴言を吐くなど全