4月29日、YouTuberのヒカルがチャンネルを更新。現在、交際中の彼女を突如、公開し、衝撃が走っている。29日、『生まれ変わったヒカルのモーニングルーティン』というタイトルでヒカルは動画をアップ。寝室で女性とともに寝ているシーンから始まったのだが、女性の顔を見た視聴者からは、「まさかの加藤神楽!?」と驚きの声があがった。「加藤さんは、ガールズグループ『ME:I』を輩出したオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN