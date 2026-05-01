【モデルプレス＝2026/05/01】ファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER」が、8月13日に京セラドーム大阪にて開催されることが決定。第1弾出演者が発表された。【写真】「関西コレクション2026 A／W」出演者第一弾は？◆「関西コレクション2026 A／W」8月13日に開催決定2011年2月に大阪で誕生し、関西から世界へ日本のカルチャーを発信し続けるファッションイベント「関西コレクション」。今回は「楽しいとこ