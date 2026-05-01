Image: UGREEN 今年のGWは大連休チャンス。それだけ思い出の写真や動画が増えていくわけで。でも、スマホカメラで撮った場合には、端末そのもののデータ記憶領域（ストレージ）には限りがありますし、クラウドへのデータ保存サービスも、大容量になると月額課金の負担が大きくなります。こうした撮影データはもちろん、スマホやPCで作成した文書や表計算、プレゼン資料といった仕事や学校の