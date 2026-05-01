【片田舎のおっさん、剣聖になる II】 7月8日 放送開始予定 放送局：テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠、BS 朝日、AT-X TVアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になる II」が7月8日よりテレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠、BS 朝日、AT-Xにて放送開始することが決定した。 「片田舎のおっさん、剣聖になる」は、著者・佐賀崎しげる氏＆イラストレーター