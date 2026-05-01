リーチゼムが運営する占いサイトのziredは、「2026年5月運勢ランキング」を発表した。2026年5月運勢ランキング○12位「蠍座」12位は蠍座1人時間を大切にしたい1か月。ゴールデンウイークも、仲間と過ごす時間だけでなく、1人で過ごす時間をとるのがおすすめです。重点的に取り組みたいのが、情報収集。特に、対人関係や恋愛、仕事や勉強において「変えたい」何かがある方は、積極的に取り組みましょう。会話術や相手を観察するスキ