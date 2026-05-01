夏に向けて軽やかさを意識したいときにおすすめなのが、「透け感」のあるトップス。肌の露出が気にならない上品なデザインを選べば、大人コーデに抜け感をプラスできます。今回は40・50代におすすめの透け感トップスを、【しまむら】のラインナップからご紹介。レースを上手に取り入れた、プチプラでも高見えが狙えるアイテムをピックアップしています。 ブラウス見えする素材で上品な印象に 【しまむら】「