これは筆者の友人Aの体験談です。毎年ゴールデンウィークになると、やってくる義母。遠方から高速バスと電車を乗り継いで、何時間もかけてです。最初はわざわざ来てくれるなんてありがたいと感じていましたが、何年も続くうち、少しずつ気持ちに変化が生まれました。そして子どもたちも「家族でどこかに旅行したい」と口にするように。Aさん一家にとっての貴重な家族の長期休暇。そして10年目、「今年こそは家族で旅行