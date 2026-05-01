FIFA（国際サッカー連盟）は試合中の相手選手との口論で、口を隠した選手を一発退場（レッドカード）にするルールを新たに作ったが、東京大大学院の斎藤幸平・准教授は「FIFAはほかにもまだやることがある」と注文を付けた。選手がユニフォームを引っ張って口を覆うのは、多くは差別的な悪態を隠すためで、FIFAのインファンティーノ会長は「言うべきでないことを言うのでなければ、口を覆う必要はない」としている。第1回の受賞者