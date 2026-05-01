女優の武田玲奈(28)が4月30日、自身のインスタグラムを更新。メガネ姿のオフショットを公開した。 【写真】よく見ると…ワサワサッと見えちゃってます 水辺のテラス席のような場所で、黒縁メガネをかけて微笑む姿を投稿。「アホ毛は見ないでください」とつづり、最初の画像では風でふわりと立ち上がった頭頂部の毛をボカシ加工しているが、その後の画像は「アホ毛」もそのままに自撮りショットを続けた。出演中のテレビ朝日