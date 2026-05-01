ファウンド・フッテージホラー映画『アウトウォーターズ 裂けた砂漠』が、6月26日より全国公開されることが決定。あわせて、場面写真2点も解禁された。【写真】砂漠で何が・・『アウトウォーターズ 裂けた砂漠』場面写真2022年、アメリカのホラー映画専門サイト「Bloody Disgusting」が運営するストリーミングサービス・SCREAMBOXが、「今年最も恐ろしい」と表現した本作。未だかつてない前衛的な映像とストーリー展開に、一般