木村大作監督9年ぶりの新作映画の会見が1日、都内で開催され、映画のタイトルが『腹をくくって』という時代劇、主演を山崎賢人が務めることが発表された。合わせて共演に松山ケンイチ、松田龍平、古川琴音、北大路欣也、渡辺謙、阿部寛、佐藤浩市という名優が顔を揃えたことも併せて明かされた。木村監督は「この映画の一番の売りはキャスティング」と自信をのぞかせていた。【写真】『腹をくくって』企画発表記者会見に登壇した