（佐藤 優里 アナウンサー）それでは、きょうはウナギのおいしい食べ方をご紹介します。レシピはこちらです。こちらウナギのかば焼き1枚とウナギのタレ、そして酒用意してください。それでは作り方、おいしくなる作り方をご紹介します。まずはフライパンの底から1センチほどの水を入れて、沸騰したらウナギのかば焼きを入れて1分ほどゆでてください。 水を入れて沸騰したらうなぎの蒲焼きを入れる そしてフライパンを