歌手の中尾ミエが１日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。料理の調味料について私見を述べる一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは食材にかける塩の量など夫婦間でも調理料の使用量が違うという記事が紹介されると「私は最近、塩。ある程度の年になると違いが分かる」と自身が最近、お気に入りの調味料について話し出した。「素